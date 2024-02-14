Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video

14.02.2024 | 14:15

Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda ticari taksi gişelerin beton bariyerine çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu ve şoför ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Reşadiye Gişeleri'nde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Ş. kontrolündeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin önünde bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan yolcu Duygu Ç. ve şoför Levent Ş. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, yaralı yolcu Duygu Ç.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför Levent Ş. ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yaralı şoför ve yolcu çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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