Video Yaşam Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video
Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video

Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video

19.12.2022 | 08:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video 04:18
Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video 19.12.2022 | 08:59
Hatay’da 4.8 büyüklüğündeki deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:27
Hatay'da 4.8 büyüklüğündeki deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı | Video 19.12.2022 | 08:36
Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 03:02
Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 19.12.2022 | 08:36
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı | Video 01:03
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 08:36
Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video 05:08
Kim Milyoner Olmak İster’de 1000’inci bölüme damga vurdular! Jessica May ve Hasan Denizyaran büyük ödüle iki adım kala… | Video 19.12.2022 | 00:01
Yalnız Kurt’un iki yıldızı Kim Milyoner Olmak İster’in 1000’inci bölüme damga vurdu | Video 09:50
Yalnız Kurt'un iki yıldızı Kim Milyoner Olmak İster’in 1000’inci bölüme damga vurdu | Video 19.12.2022 | 00:01
Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 00:51
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 18.12.2022 | 21:35
Yoğun sisten Beyşehir Gölü görünmez oldu, balıkçılar avlanmaya ara verdi | Video 06:27
Yoğun sisten Beyşehir Gölü görünmez oldu, balıkçılar avlanmaya ara verdi | Video 18.12.2022 | 18:19
Şanlıurfa’da çöpten eşek ayakları ve derisi çıktı | Video 01:42
Şanlıurfa’da çöpten eşek ayakları ve derisi çıktı | Video 18.12.2022 | 16:41
İstanbul’a kar uyarısı! Trakya’dan geliyor, sıcaklıklarda büyük bir düşüş yaşanacak | Video 02:37
İstanbul'a kar uyarısı! Trakya'dan geliyor, sıcaklıklarda büyük bir düşüş yaşanacak | Video 18.12.2022 | 15:57
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli | Video 01:20
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli | Video 18.12.2022 | 15:15
17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen baba toprağa verildi | Video 03:41
17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen baba toprağa verildi | Video 18.12.2022 | 15:15
138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı | Video 03:27
138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı | Video 18.12.2022 | 14:25
THY, Serebral Palsi hastası İnci Beren’in hayalini gerçekleştirdi | Video 02:00
THY, Serebral Palsi hastası İnci Beren'in hayalini gerçekleştirdi | Video 18.12.2022 | 14:26
İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis 12 adrese baskın yaptı | Video 00:11
İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis 12 adrese baskın yaptı | Video 18.12.2022 | 14:20
Damacanalar yola uçtu, sürücüler büyük korku yaşadı | Video 04:11
Damacanalar yola uçtu, sürücüler büyük korku yaşadı | Video 18.12.2022 | 12:30
Geri kayan sürücüsüz cip araçlara çarptı | Video 00:26
Geri kayan sürücüsüz cip araçlara çarptı | Video 18.12.2022 | 12:29
Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık’a konser sonrası yumruklu saldırı! Yoğun bakımda, durumu kritik | Video 01:11
Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık’a konser sonrası yumruklu saldırı! Yoğun bakımda, durumu kritik | Video 18.12.2022 | 11:13
Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış | Video 01:10
Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: "Arkasından gelip kafasına sıkmış" | Video 18.12.2022 | 11:11
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR’ın şoförü alkollü çıktı | Video 00:23
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı | Video 18.12.2022 | 09:53

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Devrilen tırdan yola saçılan lambriler sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu, Alatarla Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan yüklediği lambrileri Sinop'a götürmek için yola çıkan Hüseyin K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki beton bloklara çarparak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

TIRDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ EKİPLER KURTARDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımı ile yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde bulunan lambrilerin yola saçılması neticesinde Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu istikametinde seyir halinde olan araçların geçişi, köy içerisinde bulunan tali yoldan sağlandı. Tırın kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA