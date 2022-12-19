Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı | Video

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Devrilen tırdan yola saçılan lambriler sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı.
TIRDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ EKİPLER KURTARDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımı ile yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada tırın dorsesinde bulunan lambrilerin yola saçılması neticesinde Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu istikametinde seyir halinde olan araçların geçişi, köy içerisinde bulunan tali yoldan sağlandı. Tırın kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.