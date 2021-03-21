Lüks araçla drift attı, aynı gün polise yakalandı | Video

İstanbul Sultanbeyli’de lüks araç ile drift atıp yolda sıfır çizen sürücü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanan sürücünün ehliyetine el konulurken 6 bin 700 lira da ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli İlçesi Sümbül Sokak üzerinde Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 GTA 35 plakalı araç sürücüsünün M. T. Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı.

34 GTA 35 plakalı araç sürücüsü M. T. Ö. 'a KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 TL idari para ceza uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 60 gün geçici olarak geri alındı.

Sürücü M. T. Ö. 'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine

istinaden adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.