Video Yaşam Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video
Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video

Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video

30.09.2021 | 11:07

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Büyükçekmece’de lüks bir villaya baskın yaptı. Villada ve bir araçta 200 kilogram kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece'de lüks bir villaya operasyon düzenledi. Villada ve bir araçta yapılan aramalarda 200 kilogram kilogram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Doktor" adı verilen ve uyuşturucu madde imal eden İran uyruklu beş şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Dev kazanlarda kaynatarak uyuşturucu madde imal eden çete üyelerinden bazılarının kimyager oldukları öğrenildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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