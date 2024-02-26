Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video
Edirne’de maç öncesi her iki takımın taraftarları arasında çıkan tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet polisleri, adeta etten duvar ördü.
Bazı taraftarlar polislere mukavemet gösterince olay yerine takviye ekip istendi. Kısa sürede stadyumun çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri, taraftarlar arasında adeta etten duvar ördü. Polise mukavemet gösteren bazı taraftarlar gözaltına alındı. Maçın bitiminden itibaren her iki takımın taraftarları yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde stadyumundan ayrıldı.
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