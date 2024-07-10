Video Yaşam Malatyalı 'mıknatıs adam' etrafında ne varsa çekiyor | Video
Malatyalı 'mıknatıs adam' etrafında ne varsa çekiyor | Video

Malatyalı 'mıknatıs adam' etrafında ne varsa çekiyor | Video

10.07.2024 | 11:06

Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.

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Yazıhan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor. Küçük yaşlarda özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiklerini kaydeden Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi. Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti.
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