Malatyalı 'mıknatıs adam' etrafında ne varsa çekiyor | Video
Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.
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