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Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırıda bulunan müteahhit adliyeye sevk edildi | Video

Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırıda bulunan müteahhit adliyeye sevk edildi | Video

06.07.2023 | 14:57

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile makam odasında görüştükten sonra silahını çıkartıp belediye binası içinde ateş eden eski ilçe başkan yardımcısı müteahhit Fevzi Polat adliyeye sevk edildi.

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Eski CHP Maltepe İlçe Başkan yardımcısı olan ve müteahhitlik yapan Fevzi Polat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile makam odasında görüştükten sonra bilinmeyen bir sebeple üzerindeki ruhsatsız tabancasına davranarak bina içinde ateş etti. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca karşılıklı ateş edilerek 5. kata kadar sürdü. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.

RANDEVU ALARAK GİTMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen Fevzi Polat'ın ifadesi alındı. Fevzi Polat, ifadesinde, Ali Kılıç ile daha önceden tanıştıklarını söyleyerek "Onunla konuşmak istedim. Özel kalemini arayarak randevu aldım. Bana saat 14.00'e randevu verdiler. Ancak ben saat 12.30 civarlarında Belediye binasına gittim. Özel kalemine çıktığımda bana randevu saatimi beklemem gerektiğini söylediler. Onunla daha önceden arkadaş olduğumuz için bu duruma çok içerledim. Randevu saati gelince içeri girdim. Beni daha iyi karşılamasını bekliyordum. Elinin tersiyle bir gösterip oturmamı istedi. Beni aşağıladığını hissettim. Tansiyon hastasıyım, bu duruma üzüldüğüm için tansiyonum çıktı. Konuşmamız bitince dışarı çıktım. Biraz kendime gelmek için özel kalemde oturdum" dediği belirtildi.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Fevzi Polat ifadesinin devamında, "Benden sonra gelen ziyaretçisini kapıya kadar uğurlarken, özel kalemde beni görüp 'Sen daha halen gitmedin mi' diye bağırarak beni yine aşağıladı. Ben de 'Başkanım bir şey söylemeyi unuttum. Bunu söyleyip gideceğim, diyerek tekrar odaya girdim. Belimdeki silahı çıkararak korkutmak için yere doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.

X-RAY CİHAZI ALARM VERMİŞ ANCAK ARAMAMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Fevzi Polat'ın belindeki ruhsatsız tabancayla belediye binasına geldiğini, X-Ray cihazının alarm vermesine rağmen, kapıdaki güvenlik görevlilerinin Fevzi Polat'ı tanıdıkları için üzerini aramadan içeri girmesine izin verdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Fevzi Polat, adliyeye sevk edildi.

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