Maltepe’de düğünde husumetli iki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı | Video
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Maltepe’de sokak içerisinde yapılan düğüne katılan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan çatışma hastane önünde arbedeye dönüştü. Çatışma esnasında yaralıların yol üzerindeki markete taşındığı dakikalar güvenlik kamerasına, kanlar içerisinde yerde yattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
HASTANE ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önünde karşı karşıya geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar arasında yer yer çıkan arbedeyi polis ekipleri önledi.
"YAKLAŞIK 20 EL ATEŞ AÇILDI"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Turan Kantar, "Kendi düğünleri vardı. Dışarıdan bir grubun geldiği söyleniyor. Önce kuru sıkı silah sıkıldı. Ardından pompalı tüfekle ateş açtılar. Yaklaşık 20 el ateş açıldı. Birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Sanırım 5 yaralı vardı. Polis ekipleri geldi. Burada önlem aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.