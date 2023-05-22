Video Yaşam Maltepe'de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video
Maltepe'de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video

Maltepe'de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video

22.05.2023 | 14:40

MALTEPE'de Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov (40), 4 katlı binanın 2. kat merdiveninde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Babahanov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili binada yaşayan Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

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Olay dün saat 19.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri, ikinci kat merdiveninde bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişiden alınan parmak izi sonrası cesedin 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'a ait olduğu ortaya çıktı. Babahanov'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Cenazenin binadan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli tavırlar sergileyen bina sakini 48 yaşındaki Özbekistan uyruklu Gulnoza S.'yi gözaltına aldı. Gulnoza S.'nin evinde yapılan aramalarda ölen kişiye ait özel eşyalar bulundu. Gulnoza S.'nin ifadesinde; ölen kişinin erkek arkadaşı olduğunu, gün içinde evine geldiğini, Özbek lokantasından el yapımı alkol aldıklarını, erkek arkadaşının içki içtikten bir süre sonra fenalaştığını, erkek arkadaşını kızı eve gelmeden evinden çıkardığını belirtti. Gulnoza S.'nin komşusuna gittiği sırada erkek arkadaşını merdivenlerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Gulnoza S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

"ŞÜPHE UYANDIRAN BİR DURUM OLDUĞU İÇİN BAYANI KARAKOLA GÖTÜRDÜLER"
Bina yöneticisi Eren Erbey ise, "Daire sakiniyiz biz burada. Binayla ilgili yöneticiyim. Dün akşam aradı polisler, geldik buraya. Ambulansı aramışlar merdivenlerde birisi düşmüş baygın diye. Savcı, polis geldi araştırma yapıldı. Binada oturan bir sakinde şüphe uyandıran bir durum olduğu için birkaç kere soruldu. Sonra bayanı karakola götürdüler. Daha sonra gece 22.30- 23.00 aralarında tekrar geldiler evi aradılar. Alkol almış galiba. Burada vefat eden şahsın cüzdanı, telefonu çıkmış. Ölen şahsın sahte alkol aldığı söylenildi. Gözaltına alındı bayan. Savcılık kararıyla götürüldü dün. Hanımefendiyle binada yönetici olduğumuz için ödemelerle alakalı görüşüyorduk. Çok fazla kimse tanımıyor. Diğer vatandaşı da kimse tanımıyor. Mahalle sakinleri de geldi baktı. Yaklaşık 4-5 yıldır buradaydı. Kızıyla birlikte yaşıyor bizim bildiğimiz. Dün zaten kızı, evde olmadığını haberinin olmadığını söyledi. İfadelerinden sonra şüpheli bulunduğu için alındı zaten." şeklinde konuştu.


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