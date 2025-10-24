Video Yaşam Manavgat'ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video
24.10.2025 | 11:12

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 6 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince; 25 ekip 116 personelin katılımıyla 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, pompalı tüfek, 14 adet dolu kartuş, 3 9*19 mm çapında tabanca fişeği, 1 kullanımlık Sentetik Kannabinoid A4 maddesi ve cam aparat ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
