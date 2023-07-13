Manavgat'ta 2 metre uzunluğunda yılan yakalandı | Video 13.07.2023 | 12:43 Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Manavgat’ta sığınacak gölge bulamayan yılanlar havalar ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerine indi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulukapı Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, merdiven boşluğunda 2 metreden uzun yılanı yakaladıktan sonra ormanlık alana bıraktı. Son günlerde sık sık yılan ihbarı geldiğini belirten yetkililer, bugüne kadar görülmeyen engerek yılanına rastlanıldığını söyleyip vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Ulukapı Mahallesi Kümeevleri Alibazlı mevkii no:51 adresinde Osman Yılmaz'a ait evin önünde büyük bir yılan görüldüğü ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.Verilen adrese gelen ekipler, yılanın en son merdiven boşluğuna girdiğinin belirlenmesi üzerine yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Merdiven boşluğundaki yılan kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak çuvala konurken, çevredekiler 2 metreden daha uzun olan yılanı görünce hayretlerini gizleyemedi.Yılanı yakalayarak çuvala koyan itfaiye görevlileri yılanı ormanlık bir bölgede doğal hayatına geri bırakırken, son günlerde yılan ihbarlarının arttığı, Sarılar Mahallesinde Manavgat'ta bugüne kadar görülmeyen engerek yılanı ile karşılaşıldığı belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.