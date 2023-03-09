Manisa’da 22 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi çözüldü | Video
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 26 Ekim 2001 tarihinde göğüs bölgesine 3 el ateş edilerek öldürülen Fettah Arslan’ın cinayetindeki sır perdesi çözüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 22 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Yürütülen çalışmada, şüpheli şahısların yaklaşık 22 yıldır firari oldukları ve gerçek kimliklerini gizledikleri bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimleri firari şahısların yakalanması için İzmir'in Bayındır ilçesine gitti. Bayındır ilçesinde yapılan saha çalışmasında şüphelilerin inşaatlarda çalıştıkları ve aileleri ile aynı ikamette yaşadıkları tespit edildi. Şüphelilerin komşularından oturdukları ikamette yaşayanların kim olduğu sorulduğunda şüphelilerin kendilerini farklı isimler ile tanıttıklarını öğrenen jandarma ekipleri, günlerce süren takip sonrası şüphelilerin adreslerini belirlemeyi başardı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli erkek şahıs Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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