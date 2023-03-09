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Manisa’da 22 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi çözüldü | Video

Manisa’da 22 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi çözüldü | Video

09.03.2023 | 14:19

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 26 Ekim 2001 tarihinde göğüs bölgesine 3 el ateş edilerek öldürülen Fettah Arslan’ın cinayetindeki sır perdesi çözüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 22 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde 26 Ekim 2001 tarihinde Fettah Arslan'ın ateşli silah ile göğüs bölgesine 3 el ateş edilmek suretiyle öldürülmesi ve olayın şüphelilerin 22 yıldır firari durumda olması ile ilgili olarak Jandarma tarafından yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi olan İ.İ., M.İ., M.İ. ve F.İ. isimli şahısların olay tarihinden itibaren herhangi bir hareketliliğinin olmaması üzerine yapılan çalışmada Fettah Arslan'ın öldürülmeden önce imam nikahlı evlilik yaptığı ve cinayetin ardından bir çocukları olduğu, aile fertlerinin ise isim değiştirerek İzmir'in Bayındır ilçesinde ikamet ettiklerini tespit etti.

Yürütülen çalışmada, şüpheli şahısların yaklaşık 22 yıldır firari oldukları ve gerçek kimliklerini gizledikleri bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimleri firari şahısların yakalanması için İzmir'in Bayındır ilçesine gitti. Bayındır ilçesinde yapılan saha çalışmasında şüphelilerin inşaatlarda çalıştıkları ve aileleri ile aynı ikamette yaşadıkları tespit edildi. Şüphelilerin komşularından oturdukları ikamette yaşayanların kim olduğu sorulduğunda şüphelilerin kendilerini farklı isimler ile tanıttıklarını öğrenen jandarma ekipleri, günlerce süren takip sonrası şüphelilerin adreslerini belirlemeyi başardı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli erkek şahıs Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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