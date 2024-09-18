Manisa'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı | Video
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör, rampa yukarı çıktığı sırada geri geri gitmeye başlayınca önce işçilerin olduğu römork devrildi ardından da traktör römorka dayanarak durabildi. Kazada römorkta bulunan 10 işçi ile traktör sürücüsü yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
01:36
Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama | Video 18.09.2024 | 16:46
01:20
Manisa'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı | Video 18.09.2024 | 15:42
02:02
01:19
Samsun'da 7 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 18.09.2024 | 13:51
01:27
00:50
01:12
00:49
Düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı! | Video 18.09.2024 | 11:32
01:52
Fatih’te tarihi eser operasyonunda 796 sikke ve obje ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 11:30
00:11
Küçükçekmece’de 385 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 11:02
01:32
Enişteden kayınbiraderlere silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 18.09.2024 | 10:32
02:06
Gaziantep'te 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 10:22
02:16
08:00
00:47
Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı | Video 18.09.2024 | 09:10
01:07
Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2024 | 08:19
03:05
İstanbul'da "Süper Kanlı Ay Tutulması" | Video 18.09.2024 | 08:19
24:02
01:25
İlaç yazdırmak isteyen hasta bıçakla başhekimlikte dehşet saçtı! | Video 17.09.2024 | 16:28