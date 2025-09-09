Mardin’de iki grup arasındaki alacak verecek kavgası kamerada: 7 yaralı | Video 09.09.2025 | 16:31 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Polis, kalabalığı havaya açıp dağıtırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde bir binada iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle yaşanan sözlü tartışma, bir anda silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, 7 kişi aldıkları darbelerle vücudunun çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı, çok sayıda kişiyi gözaltındı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.