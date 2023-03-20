Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı | Video
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan yolcu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
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