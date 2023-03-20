Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı | Video 20.03.2023 | 14:37 İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan yolcu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan 11.45'te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı. Olayı fark eden vatandaşlar yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı.