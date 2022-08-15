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OTOMATİK OYNAT
00:30
Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar | Video 15.08.2022 | 10:10
00:48
Taksim’de sağanak yağmur başladı | Video 15.08.2022 | 10:03
00:28
Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada | Video 15.08.2022 | 10:00
01:15
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Bingöl'de 197 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 09:14
01:02
Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video 15.08.2022 | 09:24
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Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video 15.08.2022 | 09:14
03:09
Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü | Video 15.08.2022 | 08:44
02:40
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler karıştı | Video 15.08.2022 | 08:52
04:11
Mersin’de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 15.08.2022 | 08:43
01:00
Büyükçekmece'de tehlikeli düğün eğlencesi | Video 15.08.2022 | 08:52
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TEM’de yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 15.08.2022 | 08:38
01:15
Marmara'da fırtına ve gök gürültülü yağış hakim | Video 15.08.2022 | 08:38
01:24
Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video 15.08.2022 | 00:05
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Sıcak havanın tadını Caddebostan Sahili'nde çıkardılar | Video 14.08.2022 | 18:43
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Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video 14.08.2022 | 18:31
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AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video 14.08.2022 | 18:23
Marmara Denizi'nde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor. Öğlenden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına Bursa Mudanya ve Gemlik sahilleri ile İstanbul’un sahil ilçelerinde de hissediliyor. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu gözlemleniyor.