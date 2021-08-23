Video Yaşam Masterchef Türkiye 45. Yeni Bölüm (23 Ağustos 2021 Pazartesi) Masterchef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu!

Masterchef Türkiye 45. Yeni Bölüm (23 Ağustos 2021 Pazartesi) Masterchef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu!

Masterchef Türkiye 45. Yeni Bölüm (23 Ağustos 2021 Pazartesi) Masterchef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu!
23.08.2021 | 16:40

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OTOMATİK OYNAT

Masterchef Türkiye 45. Yeni Bölüm 23 Ağustos 2021 Pazartesi Masterchef Türkiye’de ilk kaptanlık oyunu! 01:52
Masterchef Türkiye 45. Yeni Bölüm (23 Ağustos 2021 Pazartesi) Masterchef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu! 23.08.2021 | 16:40
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TV 8 Masterchef Türkiye'nin 45. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! Masterchef Türkiye 45. Son Bölüm'de Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan flaş seçim! Masterchef'te ilk kaptanlık oyununu kim kazanacak?

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