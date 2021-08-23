Masterchef Türkiye 45. Yeni Bölüm (23 Ağustos 2021 Pazartesi) Masterchef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu!
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Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü 23.08.2021 | 13:51
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İstanbul'da kocası tarafında kaçırılan Fatma Yasak konuştu! 23.08.2021 | 11:38
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Konya'da polisin duygulandıran bayrak hassasiyeti kamerada 23.08.2021 | 09:43
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Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra, toprağa verildi | Video 22.08.2021 | 17:04
TV 8 Masterchef Türkiye'nin 45. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! Masterchef Türkiye 45. Son Bölüm'de Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan flaş seçim! Masterchef'te ilk kaptanlık oyununu kim kazanacak?