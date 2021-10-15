Mehmet Dinçerler ile birlikte olan Hadise ‘istenmeyen gelin’ sorularına güldü geçti! İşte Hadise’nin verdiği o cevap! | Video

Kaan Yıldırım ile birlikteliğini sonlandıran vedaha sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikteliğini açıklayan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi ile birlikte bir sergide görüntülendi. El ele dolaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ‘istenmeyen gelin’ sorularına karşılık ünlü çift, sorular karşısında sessizliğini korudu. Ancak ünlü şarkıcının soruya gülüp geçmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar…