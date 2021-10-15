Mehmet Dinçerler ile birlikte olan Hadise ‘istenmeyen gelin’ sorularına güldü geçti! İşte Hadise’nin verdiği o cevap! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
02:22
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 15.10.2021 | 19:12
00:16
15 kişilik minibüsten 70 kaçak göçmen çıktı | Video 15.10.2021 | 18:03
01:31
Küçükçekmece'de mahalle sakinleri pencerelerini bile açamıyor | Video 15.10.2021 | 17:00
03:27
Kadıköy'deki töre cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı 15.10.2021 | 16:51
03:29
Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması 15.10.2021 | 16:49
01:09
00:34
02:35
Türkiye’nin teminatı gençleri böyle zehirleyeceklermiş | Video 15.10.2021 | 15:52
02:00
Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü 15.10.2021 | 15:40
03:33
79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada 15.10.2021 | 12:32
00:50
Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video 15.10.2021 | 14:59
00:12
Vatandaşı da belediyeyi de isyan ettirdi | Video 15.10.2021 | 14:57
00:48
İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı 15.10.2021 | 14:28
04:11
04:26
00:41
02:50
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyede 15.10.2021 | 13:53
00:24
Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı 15.10.2021 | 12:15
01:35
Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı 15.10.2021 | 13:52
Kaan Yıldırım ile birlikteliğini sonlandıran vedaha sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikteliğini açıklayan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi ile birlikte bir sergide görüntülendi. El ele dolaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ‘istenmeyen gelin’ sorularına karşılık ünlü çift, sorular karşısında sessizliğini korudu. Ancak ünlü şarkıcının soruya gülüp geçmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar…