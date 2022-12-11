Video Yaşam Meksika’da 6 büyüklüğünde deprem | Video
Meksika’da 6 büyüklüğünde deprem | Video

Meksika’da 6 büyüklüğünde deprem | Video

11.12.2022 | 20:09

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Meksika’nın Guerrero eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Mexico City’de de hissedildi. Meksika’da 6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

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