Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video

10.08.2025 | 15:35

Mersin Limanı'nda şüphe üzerine detaylı incelemeye alınan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tarama sistemine sevk edilen bir konteynerde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Konteynerde yapılan detaylı incelemelerde toplam 587 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
