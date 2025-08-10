Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video
Mersin Limanı'nda şüphe üzerine detaylı incelemeye alınan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.
