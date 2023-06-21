Video Yaşam Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video
Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video

Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video

21.06.2023 | 09:34

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya yolcu taşıyan otobüs, önce kamyona, ardından ise park halindeki tırın kupasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün sabah Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden Mehmet Nas idaresindeki otobüs önce Servet Kesen idaresindeki kamyona, ardından park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün sürücüsü Nas hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan kamyon sürücüsü Kesen'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öteyandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler de, dönüş için karşı şeride doğru geçen otobüsün çarpması yer aldı. Ayrıca kamyona çarpan otobüsün daha sonra park halindeki tırın kupasına vurma anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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