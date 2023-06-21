Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya yolcu taşıyan otobüs, önce kamyona, ardından ise park halindeki tırın kupasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öteyandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler de, dönüş için karşı şeride doğru geçen otobüsün çarpması yer aldı. Ayrıca kamyona çarpan otobüsün daha sonra park halindeki tırın kupasına vurma anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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