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Mersin'de düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı

Mersin'de düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı

02.09.2024 | 10:35

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir düğünde resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si bıçakla diğerleri darpla 8 kişi yaralandı. Olayda damadın da hafif yaralandığı öğrenildi.

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Olay, gece 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi D-400 karayolu kenarında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın devamında gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Çıkan kavgada 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme yaparken yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavga ile ilgili biri bıçağı kullandığı ileri sürülen şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.


Öte yandan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan birinin de Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

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