Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video 21.12.2024 | 10:35 Mersin polisi, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan 27 firari şahsı yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahısları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlem yapıldı.Mersin Emniyeti Müdürlüğü'nün halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.