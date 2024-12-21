Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video
Mersin polisi, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan 27 firari şahsı yakaladı.
Mersin Emniyeti Müdürlüğü'nün halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.
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