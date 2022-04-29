Video Yaşam Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video

Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video

29.04.2022 | 11:29

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Mersin'de, 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

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Mersin'de, 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, PKK-KCK gençlik yapılanmasından ve TKP/K açık alan yapılanmasından 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir adreste de el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekipleri inceleme yaptı. Bina ve çevresinde hassas bir şekilde güvenlik önlemi alan ekipler, adreste bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında yakalanma kararı bulunan 2 kişinin de aranmasına devam ettiği belirtildi.

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