Video Yaşam Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video
Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video

Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video

23.08.2022 | 12:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üsküdar’da ilginç uyku! Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu | Video 00:25
Üsküdar'da ilginç uyku! Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu | Video 23.08.2022 | 12:44
Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video 01:02
Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video 23.08.2022 | 12:19
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu | Video 01:38
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu | Video 23.08.2022 | 11:27
İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 00:40
İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 23.08.2022 | 11:24
Bayrampaşa’daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu | Video 00:15
Bayrampaşa’daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu | Video 23.08.2022 | 11:15
Arnavutköy’de kuyumcuya giren kadın hırsızlar kamerada | Video 02:21
Arnavutköy’de kuyumcuya giren kadın hırsızlar kamerada | Video 23.08.2022 | 10:31
Başkent’te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 01:03
Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 23.08.2022 | 10:10
SON DAKİKA: Gaziantep’te feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:17
SON DAKİKA: Gaziantep'te feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.08.2022 | 10:11
“Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video 04:26
“Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video 23.08.2022 | 09:49
Gaziantep’teki feci kazada flaş! Şoför ifade değiştirdi! Facia böyle gelmiş | Video 03:54
Gaziantep'teki feci kazada flaş! Şoför ifade değiştirdi! Facia böyle gelmiş | Video 23.08.2022 | 09:37
Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video 02:37
Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video 23.08.2022 | 09:34
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 00:18
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 23.08.2022 | 09:29
PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:53
PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 23.08.2022 | 09:20
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 01:41
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi | Video 03:15
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi | Video 23.08.2022 | 08:47
Toptancı sitesindeki kozmetik deposundaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:38
Toptancı sitesindeki kozmetik deposundaki yangın kontrol altına alındı | Video 23.08.2022 | 08:47
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:12
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 01:40
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 22.08.2022 | 22:17
Lara’dan rekor mesafe | Video 01:03
Lara’dan rekor mesafe | Video 22.08.2022 | 22:17
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 01:02
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 22.08.2022 | 18:59

Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, bugün Beylikdüzü - Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. İddiaya göre, kadınlarının fotoğraflarını çeken bir şahsı fark eden vatandaşlar tepki gösterdi. Şahsı yakalayan vatandaşlar, telefonuna bakmak istedi. Bu sırada telefonda fotoğraflarını gören bir kadın yolcu, tacizciye tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA