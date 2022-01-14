Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek, tehdit ve hakaretlerde bulunan Emrah Yılmaz’ın metroya giriş anına ait dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin metro girişindeki X-Ray’dan geçerken kırmızı sinyal verdiği ancak orada güvenlik görevlisinin bulunmadığı, olaydan sonra ise metro istasyonunda sigara içtiği görülüyor.