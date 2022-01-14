Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.01.2022 | 18:17
02:11
00:36
00:45
Bodrum’da teknelerin arasında balık avlayan fok ilgi odağı oldu | Video 14.01.2022 | 17:09
00:28
06:31
05:40
Küçükçekmece'de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi | Video 14.01.2022 | 16:36
02:11
01:09
Soğuk havalar süs havuzlarını dondurdu | Video 14.01.2022 | 16:04
03:18
Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 14.01.2022 | 16:04
06:33
01:32
Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı | Video 14.01.2022 | 16:08
02:20
Amasya'da kuyumcudan kolye çalan şüpheliler kamerada 14.01.2022 | 12:08
00:29
Yüksekova’da çığ düştü, 3 kişi yaralandı | Video 14.01.2022 | 15:33
01:12
03:14
Diyarbakır'da 5 yıldızlı hayvan barınağı açıldı | Video 14.01.2022 | 15:25
03:21
İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu 14.01.2022 | 15:12
04:00
Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı turkuaza büründü | Video 14.01.2022 | 14:33
00:29
Çocuğunu araçta bıraktı, hırsız çocukla birlikte arabayı da çaldı | Video 14.01.2022 | 15:03
00:49
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor | Video 14.01.2022 | 15:03
Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek, tehdit ve hakaretlerde bulunan Emrah Yılmaz’ın metroya giriş anına ait dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin metro girişindeki X-Ray’dan geçerken kırmızı sinyal verdiği ancak orada güvenlik görevlisinin bulunmadığı, olaydan sonra ise metro istasyonunda sigara içtiği görülüyor.