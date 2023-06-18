Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı | Video 18.06.2023 | 15:57 Mardin’in Midyat ilçesinde yöresel mimariye uygun şekilde yürütülen restorasyon çalışmalarında Işıklar Mahallesi'ndeki 500 yıllık çarşıdaki iş yerlerinin estetik görünümlü dış kapıları monte edildi, 15 bin metrekare cephe iyileştirmesi ve 5 kilometrelik alanda sokak sağlıklaştırması yapıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan 'dinler ve diller şehri' olarak anılan kentin Midyat ilçesinde yüzyıllardır Müslüman, Hristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanlar beraber yaşıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde ilk etap tamamlandı. Projeyle Akçakaya, Işıklar ve Ortaçarşı mahallelerinde sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapılıyor.



Çalışmaların ilk etabında, Işıklar Mahallesi'ndeki 500 yıllık çarşıda iş yerlerinin estetik görünümlü dış kapıları monte edildi. Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde yürütülen çalışmalarda, 15 bin metrekare cephe iyileştirmesi ve 5 kilometrelik alanda sokak sağlıklaştırması yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mahmut Demirtaş, beraberinde ilçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve teknik personeller ile birlikte, Işıklar Mahallesi'nde restorasyon çalışması tamamlanmış alanlarda incelemelerde bulundu.



'AMACIMIZ HEM ESKİ YAPILARI KORUMAK&NBSP;HEM DE TURİSTLERİ MEMNUN ETMEK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Demirtaş, çalışmalarla hem yapıların korunmasını hem de gelen turistlerin memnun ayrılmasını sağlamanın amaçlandığını belirterek, "Midyat, bizim çok önemli turizm merkezlerimizden bir tanesi. Çok ciddi hem yurt içinden hem de yurt dışından çok turistler geliyor. Üç mahallede çok ciddi sokak sağlıklaştırması ve cephe iyileştirmesi yaptık. Yaklaşık 15 bin metrekare cephe iyileştirmesi yaptık ve yaklaşık 5 kilometre civarında da, burada sokak sağlıklaştırması yaptık. Hakikaten, çevrenin çok güzel bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bizim tek amacımız hem eski yapıları korumak hem de gelen turistleri güzel ve memnun bir şekilde ilçemizden ayrılmasını sağlamak" dedi.