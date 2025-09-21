Milyoner’de heyecan dolu anlar!

ATV’nin beğeniyle izlenilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Osman Bulut Bekmez isimli yarışmacı, 200 bin TL’lik soruda risk aldı. Bakın yarışmacının verdiği karar sonra neler yaşandı!