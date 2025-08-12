Video Yaşam Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video

Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video

12.08.2025 | 10:33

İstanbul Esenyurt’ta bir minibüs yola aniden çıktı, arkasından gelen sürücü ise korna çaldı. Minibüsün şoförü, "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diye tepki göstererek aracın önünü kesti. Adama tekme, tokatla saldıran minibüs şoförünün o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, aniden yola çıkan bir minibüse, arkasından gelen araç sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi. Bu duruma öfkelenen minibüs şoförü "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diyerek aracın önünü kesti. İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, minibüsten inen şoför, araç sürücüsüne tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 01:07
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 01:00
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 12.08.2025 | 10:32
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video 02:01
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video 12.08.2025 | 10:32
İzmir’de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 00:13
İzmir'de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 12.08.2025 | 10:02
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 01:32
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 02:14
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 12.08.2025 | 09:28
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 00:32
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 09:19
Hatay’da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video 01:40
Hatay'da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video 12.08.2025 | 08:48
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 04:31
TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 12.08.2025 | 08:40
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22
Çanakkale’deki yangın işletmelere sıçradı | Video 00:33
Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video 11.08.2025 | 15:52
Van’da ‘beyazlatıcı krem’ faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 03:35
Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 00:41
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 11.08.2025 | 14:44
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 08:08
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin’in son anları kamerada | Video 02:52
Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin'in son anları kamerada | Video 11.08.2025 | 14:15
Arnavutköy’de yolda ’Toz çıkardın’ kavgası | Video 01:15
Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video 11.08.2025 | 12:11
Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 04:48
Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 11.08.2025 | 12:11
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY