Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33 İstanbul Esenyurt’ta bir minibüs yola aniden çıktı, arkasından gelen sürücü ise korna çaldı. Minibüsün şoförü, "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diye tepki göstererek aracın önünü kesti. Adama tekme, tokatla saldıran minibüs şoförünün o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, aniden yola çıkan bir minibüse, arkasından gelen araç sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi. Bu duruma öfkelenen minibüs şoförü "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diyerek aracın önünü kesti. İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, minibüsten inen şoför, araç sürücüsüne tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.