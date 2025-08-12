Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir minibüs yola aniden çıktı, arkasından gelen sürücü ise korna çaldı. Minibüsün şoförü, "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diye tepki göstererek aracın önünü kesti. Adama tekme, tokatla saldıran minibüs şoförünün o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33
01:00
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 12.08.2025 | 10:32
02:01
00:13
İzmir'de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 12.08.2025 | 10:02
01:32
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
02:14
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 12.08.2025 | 09:28
00:32
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 09:19
01:40
03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
04:31
01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22
00:33
Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video 11.08.2025 | 15:52
03:35
Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
00:41
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 11.08.2025 | 14:44
08:08
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
02:52
01:15
Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video 11.08.2025 | 12:11
04:48
00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11