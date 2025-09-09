Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video
Bulgaristan'dan aldığı araç ile Türkiye'ye gelen şahıs, motor arızası üzerine geri dönmek istedi. Ancak Bulgar gümrüğü yürür vaziyette olmayan aracı kabul etmeyince vatandaş ateşe verdi. Alev alev yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.
