Video Yaşam Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video
Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video

Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video

25.03.2023 | 12:37

ADANA'da kuzeni Feridun K. (33) ile park halindeki motosikleti, gidon kilidini kırarak çalan Şehmuz K. (33), sokakta yürürken yakalandı. İfadesinde, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul edip, "Motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu, tamirciye götürmemi söyledi" diyen Şehmuz K., adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, 22 Mart günü saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz K. ile kuzeni Feridun K., Berkan K.'nin (28) iş yeri önüne park ettiği motosikleti, gidon kilidini kırıp çaldı. Şüpheliler, motosikleti sürükleyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan Berkan K.'nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, sokakta arama yaptı. Polis, şüphelilerden Şehmuz K.'yi motosikletle Kocavezir Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen Şehmuz K., ifadesinde "Kamera görüntülerindeki kişi benim ancak motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu, motosikleti tamirciye götürmemi söyledi. Yolda giderken, yakalandım" dedi. Kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenilen Şehmuz K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer şüpheli Feridun K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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