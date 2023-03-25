Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video
ADANA'da kuzeni Feridun K. (33) ile park halindeki motosikleti, gidon kilidini kırarak çalan Şehmuz K. (33), sokakta yürürken yakalandı. İfadesinde, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul edip, "Motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu, tamirciye götürmemi söyledi" diyen Şehmuz K., adli kontrolle serbest kaldı.
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