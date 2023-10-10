Video Yaşam Motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Motosiklet sürücüsü önce yayaya sonra minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

10.10.2023 | 16:35

Adana’da bir motosiklet sürücüsü karşıya geçen yayaya çarptıktan sonra kontrolü kaybedip önündeki minibüse çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerindeki hayatını kaybederken çarptığı yayada ağır yaralandı.

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Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Hazar Sağır (23) kullandığı motosikleti ile karşıya geçmeye çalışan M.S.'ye çarptı. Ardından Sağır, kontrolden çıkan motosikletiyle önünde ilerleyen V.Y. idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.S.'yi hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün yakınları acı haberi alır almaz olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Sağır'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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