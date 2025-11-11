Video Yaşam Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video

Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video

11.11.2025 | 08:50

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motosikletin önünü kaldırmak isteyen sürücü ve arkasındaki yolcu yere düştü. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi mevkisinde yaşandı. Seyir halindeyken motosikletinin ön tekerleğini kaldırmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki yolcu kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kaza anı, çevredeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ön tekerleğini kaldırmaya çalıştığı sırada devrildiği ve iki kişinin yola savrulduğu anlar yer alıyor.
