Motosikletli kasklı şüpheli, sokak ortasında bir kişiyi başından vurarak öldürdü! | Video
Adana’da sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Polat'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Polat kurtarılamadı. Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
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