Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 15.10.2025 | 11:48 Beylikdüzü'nde henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar içerisinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.56 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan nişanlısı ve 2 arkadaşıyla misafirliğe gelen Şafak Ç. isimli vatandaş, otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile iki kurşun isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.