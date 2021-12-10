Müge Anlı bugün canlı izle: 10 Aralık 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan kocasının asker arkadaşı ile kaçan kadına tepki
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:14
00:55
Nefessiz kalan bebeğin yardımına itfaiye koştu | Video 10.12.2021 | 10:53
04:06
Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video 10.12.2021 | 10:34
16:13
01:15
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı | Video 10.12.2021 | 10:34
01:12
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 10:34
02:36
Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video 10.12.2021 | 10:34
03:29
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı | Video 10.12.2021 | 10:12
01:57
Kamyon ve otobüslere olan tutkusunu maketlere yansıttı | Video 10.12.2021 | 10:20
02:41
Şırnak’ta kar nedeniyle Tanin Geçidi ulaşıma kapandı | Video 10.12.2021 | 09:47
01:35
Önce kocasını sonra kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçakladı | Video 10.12.2021 | 09:52
02:20
Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor | Video 10.12.2021 | 09:34
02:08
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video 10.12.2021 | 09:25
00:22
02:26
01:17
Mersin Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı | Video 10.12.2021 | 08:56
03:49
D-100’de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 10.12.2021 | 08:41
06:12
Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı | Video 10.12.2021 | 08:41
03:40
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Aralık 2021 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı'dan kocası Emirhan Demirok'un asker arkadaşına kaçan karısı Birsen Demirok'a tepki...
MÜGE ANLI 10 ARALIK 2021 CUMA CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı'da 'Yok artık' dedirten skandal yasak aşk! Müge Anlı'da kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen Demirok'tan şok sözler!