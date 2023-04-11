Müge Anlı duyduklarına şaştı kaldı! Rus sevgilisini duşa sokup çuval dolusu parayla kaçtı! | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'nın programına katılan Albina Kamilova, Rusya'da annesiyle oturduğu evini sattığını ve sevgilisi Doğan Kaan'ın çuvalla 1 milyon TL'yi alıp kaçtığını söyledi. Annesi ile birlikte zor durumda kaldıklarını söyleyen kadın, "Bana 'Git duş al rahatla' dedi. Ben banyoya girdim. Çıktığımda ne Doğan vardı, ne de paralar." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı da şaşkınlığını gizleyemedi.