Müge Anlı SON BÖLÜM | 24 Mart 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! Dursun Zehir ile ilgili sıcak gelişme... | Video

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Kızının evinden çıktı 5 aydır izine rastlanmadı. 71 yaşındaki Dursun Zehir ile ilgili sıcak gelişme... Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlıları torununun iki arkadaşı... Rize ve Artvin'de operasyon. Torunu Kerim'in arkadaşı itiraf etti, yer gösterdi. Torunu Kerim'in iki arkadaşı gözaltına alındı. Dayı, yeğen acı haberin ardından yüzleşti... Dursun Zehir cinayetinde torunu da gözaltında!



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