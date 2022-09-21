Müge Anlı’da 40 yıllık karısını bırakan adamdan sır şiir: "4 sokak aşağıda oturuyorsun canım..." | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert yine milyonları ekran başına topladı. Necati Erçetin, karısı Emine’yi terk edip evden kaçmıştı. Emine Erçetin, kocasına dön diye yalvardı. Erçetin, eşinin yazdığı sır şiirini de Müge Anlı ile paylaştı. O mektupta şu sözler vardı: Müge Anlı’da 40 yıllık karısını bırakan adamdan sır şiir: 4 sokak aşağıda oturuyorsun canım… İşte ilginç olayın detayları…