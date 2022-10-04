Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde SON DAKİKA! Eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı | Video
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ATV Müge Anlı programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika… Amasya'da 16 Ağustos 2021 günü başından silahla vurulan Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Selami Şen tutuklandı, Burhan’ın karısı Fatma ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar..