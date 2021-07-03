Müge Anlı'dan muhteşem Final!
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13 sezondur atv ekranlarında fenomen olan Müge Anlı ile Tatlı Sert muhteşem bir sezon finaline imza attı.
Yeni sezonda görüşmek üzere...
Müge Anlı, yapımcısı Taner Ercan'da teşekkürlerini sunarken Taner Bey de ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek emeği geçen herkese ve Müge Anlı'ya teşekkür etti. İçerik yapımcısı Kadriye Hanım da teşekkürlerini sundu. Rahmi Özkan bir sezonun daha bittiğini dile getirip başarıların devamını diledi. Şevki Sözen, muhteşem bir kadro ile olduklarını ve bu kadroda olmaktan gurur duyduğunu ifade edip teşekkürlerini sundu.