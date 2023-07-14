Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 14.07.2023 | 13:28 Bayrampaşa’da öldürülen ve cesedi dondurucu da bulunan yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa'da geçtiğimiz gün Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşında ki Muhammed Nuh Kasadar babasının eski çalışan Hakan Ö. tarafından öldürüldü. Kasadar'ı parçalara ayıran katil zanlısı Kasadar'ın cesedini evde bulunan dondurucuya koyarak sakladı. Polis ekipleri tarafından yakaladıktan sonra suçunu itiraf eden caninin evinde yapılan incelemeler de Kasadar'ın cenazesi parçalara ayrılmış olarak bulundu. Evde yapılan ilk incelemenin ardından Kasadar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi. 19 yaşında ki Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi bugün Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Babası, Allah'dan geldi Allah'a gidiyor" dedi.