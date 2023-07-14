Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video
Bayrampaşa’da öldürülen ve cesedi dondurucu da bulunan yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Babası, Allah'dan geldi Allah'a gidiyor" dedi.
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