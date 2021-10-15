Video Yaşam Müslüm Baba Kıraathanesi Tarsus’ta ziyaretçi akınına uğruyor | Video
Müslüm Baba Kıraathanesi Tarsus’ta ziyaretçi akınına uğruyor | Video

Müslüm Baba Kıraathanesi Tarsus’ta ziyaretçi akınına uğruyor | Video

15.10.2021 | 09:33

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Müslüm Gürses’e benzerliğiyle bilinen Ethem Ataklı’nın Gürses hayranlığı nedeniyle açtığı Müslüm Baba Kıraathanesine Türkiye’nin farklı bölgelerinden ziyaretçiler geliyor.

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3 Mart 2013 tarihinde 59 yaşında vefat eden Türkiye'nin en değerli sanatçılarından olan Müslüm Gürses'in adının yaşatıldığı Tarsus'taki "Müslüm Baba Kıraathanesi" ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarsus'un Şehitkerim mahallesi 3429 sokakta Ulucamii karşısında bulunan Müslüm Baba Kıraathanesi son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen Müslüm Gürses hayranları ve fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanı haline geldi.

"Müslüm Babacıların Kıraathanesi" olarak nam saldıklarını belirten ve kıraathanenin her yanını merhum ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in fotoğraflarıyla donatan Ethem Ataklı, "Müslüm Baba sevgisini yaşatmak için, ona olan sevgimizi göstermek ve onun adını sonsuza dek yaşatmak için "Müslüm Baba Kıraathanesini" açtık. Hergün yüzlerce kişi kıraathanemizi ziyaret edip, çayını, suyunu kahvesini içiyor. Bize göre Müslüm Gürses sevgisi bambaşka bir sevgi. Biz burada Müslüm babanın sevgisini, kalbini ve ismini yaşatıyoruz. Müslüm Baba bizim baş tacımız. Bizler onun şarkılarıyla yaşadık. Bizler onun şarkılarıyla dertlendik, efkarlandık, hüzünlendik ve neşelendik. Müslüm Babayı bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Ethem Ataklı, "Bizim buranın daimi sakinleri sıvacı, boyacı, çiftçi, tarım işçisi, şoför ve köylüler. Bu tür meslek sahiplerine ihtiyacı olanlar bizim kıraathanede ihtiyaç duydukları meslek çalışanlarını burada bulurlar. Ayrıca bizim kıraathanede çayda, su da bir liradır. Nede olsa garibanların mekanı burası" diye konuşuyor.

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