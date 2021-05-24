Nas Suresi Arapça tecvidli okunuşu dinle, Türkçe anlamı oku

Kur'an-ı Kerim'in 114. son suresi olan Nas Suresi, 6 ayetten oluşur! Felak Suresi'nden sonra Medine'de indirilen Nas Suresi adını 'Nas' kelimesinden almıştır. Pek çok fazileti bulunan Nas Suresi, iniş sırasın göre 21. suredir. işte Felak Suresi'nin tecvidli Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...