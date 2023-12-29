Nevşehir’de 83 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı | Video

Kaza sabah saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. 83 yaşında olduğu öğrenilen Mahmut K.; 50 AY 439 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, yolun kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut K. Nevşehir Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 83 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığını belirledi.Yaralanan sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 8 bin lira ceza uygulanırken, motosiklet de çekici vasıtası ile trafikten men edildi.