Video Yaşam Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

20.01.2024 | 12:22

Niğde’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Niğde - Kayseri karayolu Hüyük-Konaklı Kasabası girişindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında; Hacı Bekir Y. (48) idaresindeki otomobil ile T.K (26) idaresindeki kamyonet çarpıştı. kazada otomobil sürücüsü Hacı Bekir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü T.K ile M.Y., N.Y., K.U. ve A.B.A.'yı ola yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:10
Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:22
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video 01:35
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video 20.01.2024 | 12:22
İstanbul’da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 00:30
İstanbul'da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 20.01.2024 | 12:11
Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe saydı: 18 bin TL ceza yedi | Video 00:18
Plakasını havluyla kapatıp trafikte canını hiçe saydı: 18 bin TL ceza yedi | Video 20.01.2024 | 11:23
Van’da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 01:57
Van’da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 20.01.2024 | 11:03
Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 00:25
Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 20.01.2024 | 11:03
Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 01:21
Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 20.01.2024 | 11:13
Bursa’da faciadan dönülen anlar kamerada... Makas atan maganda kazaya sebep oldu | Video 00:15
Bursa'da faciadan dönülen anlar kamerada... Makas atan maganda kazaya sebep oldu | Video 20.01.2024 | 10:55
Gaziantep’te nitelikli hırsızlık şüphelilerine kafes operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:32
Gaziantep'te nitelikli hırsızlık şüphelilerine kafes operasyonu: 9 gözaltı | Video 20.01.2024 | 10:50
26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 00:28
26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 20.01.2024 | 10:50
Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı 00:30
Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı 20.01.2024 | 09:48
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı 00:06
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı 20.01.2024 | 09:34
Yunan botu kaçak göçmenlere saldırı! Türk Sahil Güvenlik ekipleri böyle yetişti... 01:17
Yunan botu kaçak göçmenlere saldırı! Türk Sahil Güvenlik ekipleri böyle yetişti... 20.01.2024 | 09:32
Sivas’ta 4.4 büyüklüğünde deprem 00:35
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem 20.01.2024 | 09:32
Hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı... O anlar kamerada 00:17
Hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı... O anlar kamerada 20.01.2024 | 01:20
Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga! 21:29
Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga! 19.01.2024 | 18:35
Bursa’da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi | Video 00:27
Bursa'da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi | Video 19.01.2024 | 16:11
Beylikdüzü’nde evden 1 milyonluk ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 00:57
Beylikdüzü’nde evden 1 milyonluk ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 19.01.2024 | 16:46
Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 02:02
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 15:57
Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video 03:12
Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video 19.01.2024 | 15:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA