Video Yaşam Öğrenci servisi otomobile böyle çarptı: 6'sı öğrenci, 10 yaralı | Video
Öğrenci servisi otomobile böyle çarptı: 6'sı öğrenci, 10 yaralı | Video

Öğrenci servisi otomobile böyle çarptı: 6'sı öğrenci, 10 yaralı | Video

04.02.2025 | 09:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesinde meydana geldi. Cerrah Mahallesindeki bir özel okuldan ilk ve ortaokul öğrencilerini evlerine taşıyan Ataman G. (56) idaresindeki Peugeot marka 16 S 7672 plakalı servis minibüsü, u dönüşü yapan Nazan T. (45) idaresindeki Audi marka 16 AGA 253 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki öğrenciler Elif Su T. (10), Mehmet Yusuf A. (12), Nilhan A. (7), Mehmethan G. (8), Zehra A.(8), Elif K. (7), Semih T. (30) ile rehber öğretmen Gizem A. (24) yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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