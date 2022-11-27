Video Yaşam Okulda öğretmene tekmeli- yumruklu saldırı kamerada | Video
Okulda öğretmene tekmeli- yumruklu saldırı kamerada | Video

Okulda öğretmene tekmeli- yumruklu saldırı kamerada | Video

27.11.2022 | 10:54

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Murat Atay, okul bahçesinde öğrencisinin babası Ferhat Ç. (43) ile ağabeyi E.Ç.'nin (17) tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Olay kameraya yansırken, gözaltına alınan baba ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 yıllık öğretmen Atay, Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın dedi.

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Olay, 25 Kasım'da, Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. B.Ç. adlı öğrenci, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okul çıkışı eve gidip ailesine, beden dersi öğretmeni Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi. Bir gün sonra sabah okula diğer oğlu E.Ç. ile gelen Ferhat Ç., bahçede karşılaştığı öğretmen Murat Atay'a yumrukla saldırdı. Diğer öğretmen ve okul idarecilerinin araya girmesiyle baba ve oğlu, okuldan ayrıldı. Hastaneye giden öğretmen Murat Atay, darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Ferhat Ç. ve oğlu E.Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

DARP KAMERADA
Bu arada, öğretmen Murat Atay'ın, okul bahçesinde Ferhat Ç. ve oğlu E.Ç.,'nin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ferhat Ç.'nin yumruk attığı Atay'ın yere düştüğü, oğlu E.Ç.'nin de tekme attığı, araya diğer öğretmen ve okul idarecilerinin girip, baba ve oğlunu uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

"ALLAH HİÇBİR EĞİTİMCİYE BÖYLE OLAY YAŞATMASIN"
25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan öğretmen Murat Atay, "Biz elbette olayın ardından şikayetimizi gerekli mercilere yaptık. Bundan sonrası adli bir süreç. Ben asla hiçbir öğrenciye el kaldırmam. O kadar öğrencinin gözü önünde bunların yaşanması hiç yakışır bir olay değil. Binlerce öğrenci yetiştirdim; yetiştirmeye de devam edeceğim. Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın. Okula gidip, eğitim vermeye, yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğim" dedi.

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