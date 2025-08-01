Ölen şahsın üzerinden biri telefonunu diğeri de banka kartını çalmış! | Video
Tekirdağ Çorlu'da geçtiğimiz hafta okul inşaatında ölü bulunan şahsın kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Ayrıca ölen şahsın cep telefonunu ve banka kartını çaldığı belirlenen iki şahıs, Çorlu Emniyetinin titiz çalışması sonucu yakalanarak mahkeme kararıyla cezaevine konuldu.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu, maktülün çok sayıda uyuşturucu kaydı bulunan O.A. (37) isimli şahıs olduğu, şahsın muhtemelen uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği, ayrıca şahsın Yenice Jandarma Karakolu tarafından 'kayıp şahıs' olarak arandığı ortaya çıktı.
Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı kamera çalışmaları sonucu, maktulün inşaata uyuşturucu kullanmak amacıyla M.E. (30), M.D. (24) ve Ş.A. (32) isimli şahıslarla birlikte girdikleri tespit edildi.
PES DEDİRTEN DETAY
Yapılan çalışmaların devamında, M.E. isimli şahsın, maktule ait cep telefonunu çalarak, telefoncuya sattığı ve çalınan telefonun da temin edildiği ifade edildi. M.D. isimli şahsın ise maktule ait banka kartını çalarak alışveriş yapmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.
CEZAEVİNE KONULDULAR
Emniyet güçleri tarafından yakalanan M.E. ve M.D. isimli şüpheliler, 'Kişinin Ölümünden Faydalanarak Hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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