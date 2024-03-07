Video Yaşam Oltayla 1 metre boyunda müren yakaladı | Video
Oltayla 1 metre boyunda müren yakaladı | Video

Oltayla 1 metre boyunda müren yakaladı | Video

07.03.2024 | 13:16

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde balıkçı Ozan Terzioğlu, oltayla 1 metre boyunda saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen bir balık türü olan müren yakaladı.

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Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka mahallesinde yaşayan Ozan Terzioğlu, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde teknesiyle balık avına çıktı. Bir süre sonra oltasında bir ağırlık hissedip çekmeye başlayan ve 1 metre uzunluğunda müren yakaladığını fark eden Terzioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Terzioğlu, derisi pulsuz, parlak, esmerimsi ve çok benekli, göğüs yüzgeci olmayan, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanan, kanı ve ısırığı zehirli bir balık türü olan müreni tekrar denize geri bıraktı.

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